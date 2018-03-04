女PO男友「幸福肥」4年崩壞照 網友：沒人跟妳搶了

女網友貼出男友4年前後的對比照片，兩者體重相差15公斤，讓不少人驚呼「這真的是同一人嗎？」。（圖擷自臉書社團《爆料公社》）

2018-03-04 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕歲月就像一把刀！一名女網友在臉書《爆廢公社》PO出男友現在和4年前的照片來比較，由於男友「幸福肥」體重從55公斤暴增到70公斤，讓她看完比對照片後笑稱，「真是歲月不饒人，我也有崩壞男友」。其他網友看完照片則驚呼，「這真的是同一人嗎？」。

女網友表示，某天看到男友4年前的照片，當下脫口而出「這是誰呀？好帥！」，於是靈機一動叫男友穿上一樣的外套，想拍一張4年前、4年後的對比照，沒想到男友因為「幸福肥」暴增15公斤，當下還抱怨「很憋，穿不下啦」。

女網友笑說，拍完對比照當下因為覺得差太多，2人都忍不住笑了出來，越看越有趣所以決定和網友分享。她還爆料，男友4年前只有55公斤（左），現在則胖到70公斤（右），也笑稱「真是歲月不饒人R~~我也有崩壞男友」。

文章也引起網友熱議，對於對比照反差之大也驚呼，「這4年是不是有發生什麼重大事故」、「歲月和肥胖是一把殺豬的刀」、「我覺得這篇是勵志文，可能會喚起很多想減肥的人減肥」、「太扯了 真的假的啊 確定同一個人？」、「4年前型男 4年後行動有困難」。

也有網友笑稱，「妳贏了，養成這樣沒人跟妳搶了」、「果然男人太帥怕被搶，養胖他就沒人跟你搶了」、「你成功了，沒人會再來跟你搶 他是你的人了」。