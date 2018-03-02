台南接連發生蝙蝠咬傷人 動保處：很少見

2018-03-02 18:50

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市2月陸續於15日及27日發生蝙蝠咬傷民眾事件，地點分別為在歸仁區及安南區，儘管傷者皆無感染症狀且復原情況良好，但蝙蝠出現在民宅及校園中仍相當少見，動保處也直言此種情況相當少見。

衛生局表示，一名年約40多歲的中年男子15日於歸仁區的住家中，因為驅趕蝙蝠而遭咬傷手指，另一名任職於安南區學校的30歲男老師也因相同情況在校內受傷，2名個案皆已就醫並按時程接種人用狂犬病疫苗，儘管目前都無感染症狀且傷口復原情況良好，還是會持續追蹤至5劑疫苗接種完成及確認健康狀況。

衛生局長陳怡也提醒，不慎遭蝙蝠及野生動物抓咬傷，先以肥皂及大量清水清洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往台南市3家「人用狂犬病疫苗接種服務醫院」就醫，分別為成大醫院、永康奇美醫院及柳營奇美醫院。

不過，對於蝙蝠在家中與校園咬傷人一事，動保處表示相當少見，蝙蝠並不會像鳥類一般獨自行動，通常都是群聚在一起，而且大多居住於山區，很有可能是誤闖民宅及校園，不過詳細情況還得實地探查，確認環境與狀況；動保處也提醒，如果再遇到相似情況，切莫用手或拋擲物品驅趕，可先打開窗戶再開燈，便可讓這名「小夥伴」離去。