交大「微針貼片式持續血糖偵測系統」獲商業競賽雙料冠軍

2018-03-01 17:24

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學企業管理碩士學位學程學生組成CMA團隊，日前到泰國曼谷參加Sasin商學院舉辦的全球商業競賽，以「微針貼片式持續血糖偵測系統」，奪得大會總冠軍國王獎和99″ Pitch雙料冠軍，創下交大GMBA歷屆參賽的最佳戰績。

交大表示，CMA團隊成員有美國、韓國、台灣、中國等不同國家學生，包括美國高怡莎、中國丁有玲、韓國金利妲、台灣劉諭儒與EMBA黃清俊等不同專業領域學生，在交大經營管理所所長暨GMBA學程主任唐瓔璋指導下，以成熟卓越的技術專利，讓交大團隊在競爭隊伍中脫穎而出。

交大表示，全球糖尿病人口快速成長，但市面上的傳統血糖儀還是需每日數次指尖採血，無法有效持續監控患者的血糖值，一旦血糖水平失控，患者可能陷入昏迷甚至危及生命，而家屬與醫生卻無法及時被通知。

為解決這些問題，CMA研發出Pana-Patch微針貼片，從皮下組織液細胞中擷取血糖，通過貼片內的感測器演算出血糖值後，數據將傳輸到病人的手機App，測量血糖過程不需採血，達到無痛檢測的目標。

此外，CMA雲端系統也提供完整的血糖數據和圖形化輸出，方便醫生對病人的病情作更準確的評估和建議；手機App也有內建緊急通報機制，若病患出現血糖異常高或低，就可向家屬發出緊急求助訊息。

交大團隊表示，CMA採用微針貼片技術而非侵入式的連續偵測血糖值，將是未來醫療器材的新趨勢，獲得不少國家及評審的重視，此次也是交大EMBA與GMBA跨系合作，將成熟創新的技術專利進行全面商業化包裝經營。

其中交大EMBA學生黃清俊以創業者角度，協助團隊構思真實的商業計劃與經營模式，成功結合學術與實務，讓團隊不僅為校為國爭光，也獲得寶貴的實戰創業經驗。

交大表示，泰國曼谷Sasin商學院舉辦的全球創業企劃競賽，已舉辦16年，是亞洲最具規模的國際商業競賽，共有6大洲、45個國家、236個知名系所報名，總決賽當天還邀請泰皇代表頒獎。

今年是交大企管碩士學程第九度參加Sasin全球創業企劃競賽。競爭對手來自世界各地頂尖大學，包括美國普林斯頓大學、西北大學、奧勒岡大學、英國劍橋大學賈吉商學院、加拿大多倫多大學和澳洲昆士蘭科技大學、新加坡南洋理工大學、中國北京大學等，交大能突圍奪下金牌，實力備受肯定。