龍潭區美國路窄易出車禍 水溝將加蓋改善

桃園市議員張肇良（右三）邀集相關單位會勘美國路。（記者周敏鴻攝）

2018-03-01 15:15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭區北區水資源局旁一條俗稱美國路的產業道路，是居民從文化路通往台三乙線道路的捷徑，但路窄車禍不斷。桃園市政府協調北區水資源局等單位撥用土地後，會在路旁水溝加蓋，讓道路增寬1公尺加以改善。

早年新建石門水庫時，許多美國人進駐在如今做為北區水資源局宿舍的宿舍，以利就近監造水庫，當時美國人喜歡從北區水資源局旁的產業道路前往石門水庫，所以產業道路就被居民稱作「美國路」。

僅4到5公尺寬的美國路，是連接佳安、三坑2個里的捷徑，居民使用頻繁，卻因路窄、有坡度，常常傳出大小車禍，甚至曾有汽機車行經時，因駕駛不慎致輪胎掉落一旁水溝的意外，讓居民急著希望增加美國路的寬度。

桃園市議員張肇良接獲居民陳情後，今天邀集桃園市政府、北區水資源局等單位人員會勘，張肇良說，美國路旁水溝的地權屬北區水資源局與中山科學研究院，兩單位都已同意無償撥交桃園市府使用。

市府交由龍潭區公所規劃後，就會為長度約800公尺的水溝加蓋，並將一旁較高的人行道拆除，讓沿線道路都能增加約1公尺的寬度，最快今年的年中就能完工。