87歲日本婆婆 重回母校雄女喜極而泣

松尾美智子（中，白髮）緬懷校園時光，老榕樹還在。（記者黃旭磊攝）

2018-02-25 17:14

［記者黃旭磊／高雄報導］87歲日本婆婆重回母校高雄女中，喜極而泣。

高雄女中日籍校友87歲松尾美智子，1943至1945年間就讀高雄高等女學校（雄女前身），75年後，今天（25日）從日本九州回到母校，校長黃秀霞與高二日語組學妹熱情迎接，松尾美智子上前擁抱，幾度濕眼眶，拿到就學證明書更是喜極而泣。

松尾8旬高壽，在日本保持游泳習慣，平常可游8百公至1千公尺，就在雄女游泳池啟蒙訓練，今天經教育局長范巽綠等人帶領，重回泳池後不禁彎腰用手摸水，說「忘了帶泳衣，非常想下水重溫在校游泳時光。」松尾也在校園記憶中最深刻百年大榕樹。

這起尋根任務起源於1個多月前，雄女與新興高中接獲日商TDK董事長松尾直來電，代嬸嬸松尾美智子 （原名長美智子，婚後更名為松尾美智子）談及嬸嬸懸念初中時光，「帝國最南—高雄高等女學校」專書作者、前高雄女中、現轉任武陵高中老師許聖迪找到「高雄新報」於1943年3月25日刊登高雄高女榜單，確認長美智子錄取。

松尾感謝雄女啟蒙英語及游泳課程，2戰結束後隨家人返回日本九州，繼續在甲南高等高校完成學業，婚後育有2女1男。

松尾說，先父任職軍隊，隨父來高雄就讀鳳山國小，錄取雄女從鳳山走很遠路上學，課餘也與同學走路到旗津種蕃薯，由於年事高，常因憶起在高雄快樂時光，感到魂牽夢縈並心痛。