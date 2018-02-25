住過的花蓮民宿震毀 日本老奶奶的舉措好暖心

花蓮地震時，在日本的叶佐枝子老奶奶（中）關心災區情況，今天特別回來探望，花蓮自行車友邀老奶奶挑戰七星潭—太魯閣，老奶奶一口答應，今天在20多位車友陪同下從七星潭社區出發，社區居民也在路口歡送「加油，騎車小心平安」！ （記者花孟璟攝）

2018-02-25 14:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕67歲的日本退休老師叶佐枝子女士，為了答謝台灣人對日本311地震的援助，2014年曾來台單車環島，當時在花蓮七星潭住的民宿也在這次地震中受損拆除，為此叶佐枝子特地來台到花蓮探望，看到民宿房子已拆掉變成一堆廢瓦礫，叶佐枝子女士再三鼓勵老闆娘邱素珍「要加油喔」，讓邱素珍感動不已「覺得要哭了」！

叶佐枝子昨天抵達花蓮，今天早上她和新城鄉七星潭社區居民一起喝茶，還帶來她在日本製作的台灣加油布條，上頭都是日本朋友給台灣人加油打氣的字句，她也把在日本的募款，帶回來給台灣，她說，雖然金額不多，「是大家的一片心意」，當中有一些是日幣，兌換成台幣的手續費由她負擔。

她說，在日本聽到台灣發生大地震的消息，非常擔憂，為了感謝台灣人311地震給日本的協助，加上2014年環島來到花蓮，當時七星潭社區居民的幫忙、「還有很棒的料理」，她「一定要親自過來看看」。

民宿老闆娘邱素珍帶著叶女士回到民宿，看到房子已經拆除，變成一堆瓦礫，也相當感傷、難過。

邱素珍說，因為4年前的緣份和叶佐枝子女士變成好友，雙方經常透過網路聊天、傳照片，邱說，「雖然不懂日文，還好可以翻譯」；這次地震後，她告訴叶女士民宿牆壁都裂開、受損嚴重，叶女士非常著急，還說要來台灣一趟，讓自己「感動到快哭了」！

不僅如此，2014年叶 佐枝子女士單車環島到花蓮，當時熱心接力、陪伴騎完花蓮路段的花蓮精彩自行車隊，由教練狄懋昌率隊20多人今天力邀叶女士「從七星潭騎車到太魯閣」，她也非常開心地參加。叶女士雖然年紀大，但速度可不輸給年輕人，沿途還一直拍照。她說，希望把台灣的美介紹給更多日本朋友知道。

叶佐枝子女士住在日本神戶，她2014到台灣環島後就愛上台灣，還成為新竹中國科技大學觀光管理系的國際交流學生，原本今年寒假前滿一年，在師長鼓勵下，決定再延長一個學期，「多在台灣生活半年」。

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