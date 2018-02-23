中市府推廣滑板運動 3公園增設滑板場

2018-02-23 16:17

〔記者張菁雅／台中報導〕滑板在年輕人中成為熱門運動，台中市政府正推動滑板為全民化運動，建設局將在北屯區廍子公園、南屯區豐富公園、北區中正公園新闢3座滑板練習場，預計3月初開工，今年底完工。

建設局長黃玉霖表示，2020東京奧運已將滑板運動納入比賽項目，台中市近年來也增加許多滑板人口，為此，市府主動在公園綠地增設滑板空間，就是要將滑板運動推廣為全民的休閒活動，所以場地主要是提供初階入門滑板的習技場，而非資深滑板人的炫技場。

這3座滑板練習場中，廍子公園的初階上板修煉場，施作面積490平方公尺，設有Ｊ形坡道及斜台；豐富公園的中階滑板圓舞場，施作面積1000平方公尺，連成一體的碗形坡道為最大特色；而中正公園的進階滑板聖殿堂，施作面積2200平方公尺，是一座綜合型滑板練習場。

黃玉霖指出，在設計過程中，市府邀請極限運動及滑板相關協會推薦的滑板專家，提供專業意見與設計者相互研商，模擬出各階板齡可接受的道具尺寸、可能的運動路線，並運用身體體驗計算出空間尺度，作為滑板場的設計準則，讓玩家在新設的滑板空間練習更安全。

他也說，第一期3座滑板練習場完成後，將視民眾使用情形，再研議規劃第二期滑板練習場，希望隨著市區公園滑板練習場地的落成，協助推廣滑板運動，不再讓滑板族自覓空地、自製道具練習，更期待能孕育前進國際賽事的滑板人才。