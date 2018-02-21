難忘開學日 學童騎迷你警車逛校園收心

今天開學日，彰化市平和國小學童騎乘迷你警用機車逛校園收心。（記者湯世名攝）

2018-02-21 13:54

〔記者湯世名／彰化報導〕今天開學日，彰化市平和國小與彰化縣警局聯合舉辦「小小正義使者」活動，學童們騎著迷你警用機車逛校園，還穿著警察背心學習指揮交通，以及有獎徵答，體驗警察的實際工作，直呼「好難忘的開學日！」

20多名小朋友今天齊聚平和國小，身穿警察背心，手拿閃光棒，跟隨彰化縣警局交通隊員警做著指揮交通的操演動作，緊接著，騎乘迷你警用機車逛校園，正逢放學時間，學童們還在校門口實際體會警察叔叔在大太陽下指揮交通的英姿，直呼：「好辛苦唷！」

平和國小校長張鴻章表示，感謝警察局能長期編排護童專案勤務，除協助學童上、放學安全，也肯定這項活動讓學童了解警察叔叔如何維護學生安全，遇到危險可以在第一時間請警察幫忙，讓學童們在開學第一天得到很好的收心操效果，更留下難忘的回憶。

彰化縣警局副局長陳志成則強調，局長林順家指示應以新鮮有創意的方式來傳達兒童安全觀念，婦幼工作也必須向下扎根，才能事半功倍，希望參與今天活動的學童，除了能透過情境教學，認識警察及體驗警察工作外，並從中獲得更多的婦幼安全及預防犯罪知能。

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