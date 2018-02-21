婦人連2天開車掃光愛心冰箱 網友痛批：貪心又丟臉

一名婦人連兩天開著車來搬光愛心冰箱。（圖擷自臉書社團「爆料公社」）

2018-02-21 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕在某些巷口、社區可以看到「愛心冰箱」，其目的是用來幫助弱勢民眾讓他們能拿取享用，沒想到卻有一名婦人濫用愛心，連兩天掃光愛心冰箱裡的全部食物，甚至還開著車自備提袋，誇張的行徑引起網友群起撻伐，痛批實在是「貪心又丟臉」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出監視器影片，並表示「此人19日來清空一次愛心冰箱，20日下午里民把愛心冰箱又補滿了，結果晚上她又來全部清空了....只留下一塊不喜歡的芋頭」。

網友指出，這名掃光愛心冰箱的婦人，一路從台中市南屯區春安里設置的愛心冰箱掃到同心里，「大老遠開車來載，還一次全掃空，真不知如何說起......」。網友也呼籲，希望拿取愛心食物的民眾能適量、當天能吃完就好，其他的食物也能留給下一位需要的對象，「希望這種情形不要再發生，我們還是會繼續努力的，期待能改變可惡的人性」。

許多網友見狀痛批婦人的行為很不可取，紛紛留言「是省錢繳車貸來清空愛心物資的概念嗎 臉皮厚到極致」、「貪心又丟臉」、「貪小便貪到這種地步」、「太過分了，還知道有監視器車不敢直接停在門口」、「不要臉天下無敵，真的消費別人的愛心」、「可恥....開著新車 然後掃光愛心冰箱？噁心」。