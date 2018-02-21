回應台大師生陳抗 教育部：釐清問題才聘任新校長

部分台大師生陳抗要求教育部速核新選出校長管中閔人事案，隊伍轉到教育部抗議，台大獸醫系副教授周崇熙高舉陳情書進教育部。（記者黃耀徵攝）

2018-02-21 12:05

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕對於台大師生及團體一行人赴教育部抗議，要求教長聘任管中閔教授為新校長，教育部人事處長陳焜元今午向媒體說明，教育部一直很努力在處理台大校長爭議案，有關於管中閔未揭露擔任台灣大獨董的資訊，或被控涉嫌發表論文與碩士論文高度雷同的學倫爭議，台大都必須很認真去釐清，才是對選出來上任的新校長是最大的保障，希望台大和台大遴委會做到位。

部分台大師生陳抗要求教育部速核新選出校長管中閔人事案，今天中午由教育部主秘朱楠賢代表接受陳抗書，陳抗一行人隨即以「後會有期」一語結束抗爭。

陳焜元向媒體說明表示，教育部最近一次在2月9日發函，對於台大遴委會所開會議的結論，教育部原本希望台大能針對管中閔兼職，以及遴委會的關鍵決議，例如資訊揭露是否會影響遴選結果等這樣的問題，希望遴委會給的答案可以很清楚，但從遴委會揭露的會議紀錄中卻看到，遴委會對此事是否有影響，完全沒有調查和決議，對遴選結果是否受資訊未揭露的影響，教育部從頭到尾都是一樣，希望台大能具體明確地告訴教育部，教育部就可以走完後續程序，因此希望台大遴委會及台大可回歸到問題面上去釐清，也能讓一般大眾可以接受，釐清問題才聘任，所造成更好的效果是，如果管校長上任之後，在面對各界質疑時，教育部是認同他的。

陳焜元表示，教育部是依法規的要求去處理，這是教育部應該做的，沒有黑手這件事。他也強調，標準都一樣，陽明大學校長爭議處理也如此，重點不在於發了這麼多次公文，不管那一個媒體都關注此案，教育部過去處理校長聘任案即如此，對於監察院來函的處理方式亦如此，將來監察院會有進一步約詢說明，教育部有必要讓這些資訊告知學校（台大），這不是幾次公文的問題，同樣的標準作業流程，校方及遴委會是否有把問題說清楚才是關鍵。

媒體詢問是否要等台大召開臨時校務會議才可能聘任？陳焜元表示，教育部一直沒有說「等」校務會議召開，校務會議的結果是作為遴委會的重要參考，過去所有大學校長遴選，教育部均如此要求，對校務會議章則，教育部給予尊重，校務會議出來的結果和遴委會有關係，遴委會要參考。

陳焜元也再次說明，遴委會組成是由學校組成，台大遴委會是由校務會議決定組成，遴委會再依教育部的大學校長運作辦法規範自訂台大作業細則，作業細則前端是校務會議的參與，屬推薦階段，類似如此爭議出現，已過推薦階段，台大本身也有規範去處理後續問題。

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