活到老助人到老 土庫百歲阿祖跳花鼓表演

活到老助人到老，土庫百歲阿祖張李清（如圖），很會挽臉和跳花鼓，到育幼院或監獄表演，照顧育幼院童和鼓勵受刑人。（圖由教育部提供）

2018-02-20 16:12

〔記者林曉雲／台北報導〕高齡化社會，活到老也可助人到老！雲林縣土庫鎮樂齡中心學員、高齡101歲的「樂齡阿祖」張李清，會到育幼院跳花鼓，也會到雲林監獄表演，激勵受刑人，樂齡中心主任張弘表示，張李清阿太已101歲了，對於技藝傳承非常有心，除了跳花鼓之外，也會提供挽臉技藝服務，活到老，助人到老。

教育部為倡導終身學習、活躍老化，於全國各鄉鎮市區成立362所樂齡學習中心，以「教育」及「學習」的預防措施，每月提供近7700場次多元及適性的學習活動，讓長者晚年生活更健康，延長第三年齡，減少照護經費。雲林縣土庫鎮的樂齡中心主任張弘還將自己的舊宅改為樂齡活力館，蒐集10餘種童玩及最新活力產品，讓阿公阿嬤動手又動腦。

75歲的劉阿嬤雖然肢體有障礙，但仍積極參與新竹市東區樂齡學習中心的社區樂齡拓點課程，珍惜環保資源的她，運用巧思，把動腦動手當成復健，連每天吃藥的鋁箔包也可以編織成花朵，讓授課老師讚嘆不已。

台南市安南區不識字的蔡大姐，在樂齡學習中心習得一手書法好字，透過分享與服務，找回自信；樂齡學習中心也讓平均80歲以上，具有巧思的苗栗縣苑裡鎮藺草編織達人，將失傳的技藝化為一顆顆精緻的藺草球，作為長者運動的輔具，再創工作舞台。

我國今年迎接高齡社會，推估於115年將邁入超高齡社會，屆時每5位國民就有1位是65歲以上的長者。面對快速成長的高齡人口，政府除建立完整的長期照護制度，針對國內8成以上健康的老人實施「樂齡學習」，避免增加長照經費的負擔，「學習、預防、準備、貢獻、服務」，是超越老化的秘訣，目前全國各樂齡學習中心計成立1112個樂齡學習社團及2847個村里樂齡學習拓點，詳情可上網了解。