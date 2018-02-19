桃園、連江縣能見度不到100公尺！ 氣象局發布濃霧特報

氣象局在21點10分發布濃霧特報。（圖取自氣象局）

2018-02-19 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局在14時25分針對連江縣發布濃霧特報，在今天的21時10分針對桃園又再度發布濃霧特報，能見度不足100公尺，提醒民眾注意。

氣象局表示，今晚至明天台灣西半部地區與澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前馬祖和新屋已有濃霧發生，能見度不足100公尺，若開車需注意行車安全，若出國則要留意航班資訊。

今晨桃園機場就受到濃霧影響，跑道一度無法使用，導致5架次班機行程受到影響。