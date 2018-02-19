到金山賞黑面琵鷺 動保處籲遵守賞鳥守則

新北市金山、八里和萬里是候鳥停留熱點，農曆年間造訪金山更能看到黑面琵鷺、白琵鷺等候鳥。（圖由新北市政府動保處提供）

2018-02-19 14:40

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市金山、八里和萬里是候鳥停留熱點，農曆年間造訪金山更能看到黑面琵鷺、白琵鷺等候鳥，新北市政府動物保護防疫處指出，黑面琵鷺南遷時會因天候不佳等因素，暫時停留金山休息。提醒賞鳥民眾切勿有驚嚇和餵食等行為，否則將違反野生動物保育法第18條規定，面臨1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金。

動保處指出，許多候鳥會在農曆年期間造訪台灣，最近不少民眾發現候鳥出現在金山地區，並在社群媒體上分享影像，吸引各地愛鳥人士紛紛前來捕捉影像。動保處為維護野生動物，派員至現場設置禁止騷擾野生動物告示牌，並提醒鳥友野生動物保育法規定，請民眾在賞鳥之餘，務必遵守秩序，勿隨意騷擾野生動物。

動保處表示，黑面琵鷺屬於瀕臨絕種野生動物，多從北朝鮮及中國大陸北方海域飛至南方度冬，在台主要地點為台南七股地區，去年在金山地區發現6隻黑面琵鷺和1隻白琵鷺，5月下旬也在八里地區發現15隻黑面琵鷺，研判這2個區域應是牠們的暫留地。

動保處表示，候鳥造訪新北市實屬難得，民眾應以平常心看待野生動物遷徙，保育這些遠到而來的訪客，尊重野生動物的生活環境與生活空間。另外，依據野生動物保育法第18條規定，任何人均不得無故騷擾保育類野生動物，呼籲賞鳥民眾遵守不接觸、不餵食和不驚嚇原則。