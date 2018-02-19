瘋花燈！中華電信4G網速衝第一

今年度台灣燈會於嘉義舉行，晚間七點後現場湧入賞燈人潮，於著名的至美橋上實際測試結果，中華電信4G網速快又穩且大幅領先，直衝第一，突破500Mbps。（圖中華電信提供）

2018-02-19 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕春節連假期間，全台各地的燈會活動陸續開跑。根據中華電信觀察，春節期間因民眾經常走春出遊，部分熱門景點行動寬頻數據用量可能衝至平時的10倍以上，為此，中華電信針對全台燈會，以及週邊熱門觀光景點，擴充網路設備並由工程人員全台監控，確保各地區燈會現場民眾打電話、上網都順暢。

今年度台灣燈會於嘉義舉行，晚間7點後現場湧入賞燈人潮，於著名的至美橋上實際測試結果，中華電信4G網速快又穩且大幅領先，直衝第一，突破500Mbps。

今年大型燈會活動期間最長達一個月，並遍布全台各縣市，需要大量的設備資源與人力投入，中華電信行動寬頻涵蓋最廣、基地台最多，並提供最大頻寬，能讓最多的客戶同時使用通話、上網，仍能享有優質的行動服務。

中華電信4G的鄉鎮數涵蓋已達100%，涵蓋最廣，於106年加碼建設後，4G基地台數已為業界最多，並於高鐵全線、全台超過20個熱門商圈，率先提供全台唯一4CA（四頻聚合）服務。春節期間，更於全台各大廟宇、休閒樂園、購物中心、觀光景點等，投入大量資源擴充網路設備，工程人員全面待命，包含：台北龍山寺、南投紫南宮、鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、鳳山開漳聖王廟、烏來老街、雲林北港老街、淡水漁人碼頭、蘭陽博物館、新竹合興車站、劍湖山樂園、台南藍晒圖文創園區、高雄瑞豐夜市…等全台200多個熱門走春景點，隨時都能順暢地上網、打電話，全台玩透透。