國道下午2點將湧車潮 高乘載及匝道封閉雙箭齊發

大年初三上午在國道已湧現車流，高公局預估下午2點將大量湧入北返車潮，提醒民眾多利用替代道路或避開用路尖峰時間。（圖為北部路況，取自高公局網站）

2018-02-18 12:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕今大年初三天氣好，上午各地車潮陸續湧現，多是南下車流，但國道高速公路局預估，下午2點後從中部地區將陸續湧現北返車潮，整日的國道將145百萬車公里的量，因此上午9點起已陸續實施部分路段高乘載及匝道封閉等管制，也提醒民眾避開尖峰用路時間。

高公局組長卓明君表示，目前上午9點止，國道上的車流狀況跟去年初三情況類似，南下路段從7、8點開始出現車多現象，如國道1號的湖口到新竹、國道3到的三鶯到鶯歌，國道5號則是進入雪山隧道前的南港往坪林路段也都出現2、3公里車流，中部地區則是都會區路段也車多。

但卓明君說，預估大概下午2點之後，國道車流將大量湧現，按照往例應是從中部開始會有北返車潮，如國1的西螺往埔鹽系統可能車速將低於40公里，國3的龍井往大甲路段也恐壅塞，北部則可能會塞在苗栗往新竹路段等；提醒民眾，上國道前可查詢車流情況，或改走西濱快速公路等替代道路，甚至趁著上午車流不多陸續利用。

卓明君表示，為了因應今日車流，上午9點開始國道展開各項因應措施，如實施北上高乘載管制，從高雄端到湖口、九如到大溪等，同時封閉部分匝道，如南投到名間等地的雙向入口已封，也面對宜蘭北返車流，也預計下午3點到晚上8點在國5實施高乘載，建議可查詢高公局1968網站，觀看即時路況，或下載手機1968APP等，做好行程規劃。

大年初三上午在國道已湧現車流，高公局預估下午2點將大量湧入北返車潮，提醒民眾多利用替代道路或避開用路尖峰時間。（圖為中部路況，取自高公局網站）