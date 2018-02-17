回娘家湧車潮 國道小事故不斷中部一度回堵10公里

彰化系統內側車道在今天上午7時許，發生6車連環撞意外，造成1人輕傷，車陣回堵嚴重。（記者劉曉欣攝）

2018-02-17 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕今初二（17日），國道湧現回娘家車潮，國道南北多處路段開始壅塞，交通事故也頻傳，其中國道1號南下191.8公里處，也就是彰化系統內側車道在今天上午7時許，發生6車連環撞意外，造成1人輕傷，送往彰化基督教醫院治療，所幸沒有大礙，但因塞車加上事故更令車潮難以消化。

據高公局即時路況監測顯示，在中午12點30分左右，國1南下湖口到竹北平均時速僅26公里，路竹到高科時速也只有22公里；北上部分，圓山到汐止也是車多壅塞，平均車速只有33公里左右。

國3南下中興系統到名間，平均時速不到40公里；北上部分，中和到土城、善化到關廟部分路段，時速也都在40公里以下；國道5號雪隧壅塞狀況稍微紓解，時速已經達到50公里左右。

由於車流量大，上午國道小事故頻傳，10點11分國3南向60.1K處，4台自小客車追撞占用內外線，於10點23分排除，車陣回堵達10公里；10點14分，國1南向78K處2自小客車追撞，占用外路肩事故，10點18分排除，回堵6公里；10點39分，國1高架北向26.3K處，4輛自小客車追撞占用內線，於11點29非排除，回堵7公里；11點27分國1北向92.5K處自小客車撞內護欄翻覆占用內2線，12點11分排除，回堵4公里。

高公局提醒民眾，部分路段因車多而發生小事故，雖然緊急在10幾分鐘內排除，但因塞車加上事故，導致該路段嚴重回堵，提醒用路人開車請多加小心，保持安全距離，以免車多走走停停卻發生追撞。