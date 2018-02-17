東北季風增強！ 北台灣今轉涼、有降雨機率

今天東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，又位於迎風面今天雲較多會降雨。（資料照）

2018-02-17 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，又位於迎風面今天雲量較多，有降雨的情形；下午開始，降雨的狀況可望趨緩，其他地區則維持多雲到晴的好天氣。

氣象局表示，今天迎風面的基隆北海岸、大台北東側及宜花東地區可能因地形舉升水氣因而雲量較多，降雨機率高，但下午開始北部降雨的情形會趨緩。

溫度方面，東北季風增強帶來涼空氣，北部、東北部天氣轉涼，清晨溫度約在15至17度，其他地區低溫在18至20度，白天高溫苗栗以北、基隆北海岸及宜蘭、花蓮約17至22度，其他地區23至28度，中南部日夜溫差大，可達10度以上，須注意天氣的變化。

明、後兩天（初三、初四）天氣恢復穩定，氣溫回升，又回到溫暖舒適的好天氣，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東有局部短暫雨。下週二（初五）鋒面通過，北部及東北部氣溫開始下降，北部下週三至下週五（初六至初八）受冷空氣南下影響，北台灣氣溫持續下降，迎風面的北部、東半部地區降雨機率明顯提高，中南部山區也有局部短暫雨，這波冷空氣的強度有可能會達大陸冷氣團等級。

今天西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，若前往海邊或進行海上活動需注意安全。

今天馬祖、金門受境外污染物影響，為「橘色提醒」至「紅色警示」等級；中部及雲嘉南空品區內陸靠山地區大氣擴散條件仍不佳為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、高屏、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 18 17 ~ 26 17 ~ 27 16 ~ 22

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）