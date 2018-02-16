驚覺女友及雙親都是作業員 他竟後悔求婚...

一名男網友在情人節當天表示，向交往數年的女友求婚成功，後來他登門拜訪，驚覺對方家人不是作業員便是保全，讓他忍不住「後悔求婚」。圖僅示意，與本文無關。（資料照）

2018-02-16 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕還說沒有歧視？一名男網友在情人節當天，匿名投搞臉書「靠北女友」，自稱向交往數年、擔任作業員的女友求婚成功，後來他登門拜訪女方雙親，驚覺一家人不是作業員便是保全，讓他忍不住「後悔求婚」，甚至覺得「無奈」。

男網友表示，今年元旦，向交往數年的女友求婚成功，因為以前沒見過女方爸媽，對方便提議安排雙方認識，一段時間後再上門提親。同月某一天，女方帶男友回家，一聊發現女友「雙親都是工廠作業員，弟弟在做保全」。

男網友聲明，「本人沒有任何歧視意味，作業員當社會小螺絲是有貢獻的我很尊敬」。不過，男網友話鋒一轉卻說，女友家人包括她自己，都是作業員，「委婉地講是安於現狀，白話地講就是低階家庭」，強調「闡述客觀事實無引戰之意」。

男網友指出，於是便試探女友，告知對方做差不多的工作很無聊，要不要轉換跑道，做個不同性質的工作，隨即被打槍，因女方認為，「工廠活輕鬆錢多又安逸」。男網友感嘆，「她不會想」、「未來老了誰還要你做手工？未來有孩子難道要孩子說親媽是女工嗎？」建議女友可以去報技職班當工程師，或是打電話的客服小姐也行。

男網友直言，「到今天我甚至有一點後悔求婚」，女孩子「學歷不好做工廠就算了，居然整個家庭都是這樣」，讓他很意外，「真心希望女友可以在訂婚前換份好聽點的工作」，還說「這種煩惱無論跟誰說都會被政治正確的正義抨擊」，覺得頗「無奈」。

該篇貼文一出，網友相繼湧入留言串，發表個人回應，「你從頭到尾都是歧視啊 根本是你心態有問題，人家工廠做的好好的你嫌什麼嫌？」、「我怎麼覺得你很狗眼看人低？」、「只要肯認真工作，不偷不搶，工廠上班也很好啊，收入穩定，也能勤儉持家」、「重點是你自己做什麼工作？薪水多少？」、「有本事，你養她呀」；另有人替男網友出言緩頰，「如果女友還年輕，可以多嘗試些比較有技術或學習一些能發展自己的工作」。