最希望哪道年菜在圍爐消失？ 鄉民點名它

最希望哪一道年菜在圍爐時消失？許多鄉民都說是長年菜。（資料照）

2018-02-15 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕今天是除夕，也是闔家團圓的日子，除了特殊職業的民眾，大多數的人都會回家與家人一起圍爐吃年夜飯，來迎接農曆新年。但有網友在今天發文詢問，「最希望哪一道年菜在圍爐時消失？」沒想到有過年習俗必吃「長年菜」、福菜之稱的芥菜，竟是許多網友投票最不想再吃的年菜。

一名網友今天凌晨在PTT「八卦板」PO文詢問，「最希望哪一道年菜在圍爐時消失？」網友表示，今天除夕夜家人會一起團圓圍爐，享用豐盛的年菜，以及分享家族成員間溫馨的愛，但有些每年都會準備的年菜卻不是那麼好吃，網友並舉例「像是白斬雞都拿來沾醬油吃，真的很平淡無味」，他也藉此詢問廣大的鄉民「大家覺得哪道年菜最應該從圍爐桌上消失？」

文章引起鄉民熱議，多數人認為最不想再吃的一道年菜，竟然是傳統過年習俗必吃的長年菜，「真的是長年菜 跟吃土沒兩樣」、「長年菜，苦的要命除了長的長之外沒優點...」、「福菜我真的覺得又苦又難吃」、「長年菜啊...每次大家都吃一點意思後就再也不會碰了」、「絕對是長年菜，我媽除夕煮一大盤，她自己吃到倒掉，家裡根本沒人要吃」。

另外佛跳牆、發糕、蹄膀等料理也被點名；也有人直言「不管哪道，大概初三、初四開始就越來越難吃」。