「鐵雄」報喜腳傷痊癒 活潑跑跳連領犬員都拉不住

鐵雄成英雄英有不少粉絲，小朋友搶著跟鐵雄互動。（記者蘇孟娟攝）

2018-02-14 14:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕日前前進花蓮震災區搜救建功的英雄搜救犬「鐵雄」，今日至中興大學獸醫院回診，腳傷已完全痊癒的鐵雄，因腳傷悶了多日，經醫師確診傷癒後，開心活潑地在醫院前廣場跑跳，連領犬員都拉不住，更成大明星，不少民眾爭相與之合影。

鐵雄今日回診，中興大學獸醫系副教授林荀龍指出，鐵雄目前包括耳疾、腳傷均已痊癒無礙，經觀察也沒有焦躁、缺乏安全感或噁心、嘔吐等創傷症候群反應，體重26點6公斤，是「甲等體位」，頭好壯壯。

鐵雄之前也有多次受傷經驗，這次到花蓮出勤務意外腳傷，從小帶鐵雄訓練的領犬員李俊昇，第一時間就察覺鐵雄有右前腳不停抖動的情況，發現鐵雄受傷，李俊昇說，鐵雄因傷勢變比較不愛跳，也更黏他，不時往他身上磨蹭「討拍」。

李俊昇說，雖到興大診療服藥後隔天就能走路，但顧及他的復原，還是會強迫他多休息，不讓他有太多活動與訓練，鐵雄總一臉無辜地望著他，令人莞爾；經醫師確診復原良好，鐵雄開心地直接在興大獸醫院前廣場跑來跑去，活潑到連領犬員都抓不住。

事實上，鐵雄在震災區的英勇事蹟傳出後，讓他擁有不少粉絲，加上又受傷，不少民眾熱心地表示要送狗罐頭、零食，連沐浴乳都有人說要送。

李俊昇說，鐵雄受傷雖不愛動，但食慾還是很好，但鐵雄對牛肉、羊肉過敏，只能吃雞肉、魚肉，加上鐵雄在公部門服務，相關膳食費用均有編列預算，民眾的好意只好婉拒。

不過鐵雄傷癒加上過年到來，李俊昇說，會安排替鐵雄加菜，「給他不同口味的罐頭」換換口味。

中興大學獸醫教學醫院今天也特地頒給鐵雄該院首張免費動物醫療卡「興大獸醫院免費醫療卡」，中興大學主秘陳德勛說，因為鐵雄英勇救人，值得享受特別禮遇；他另指出，獸醫院日後將與台中市消防局合作，作為台中市特搜犬隊的後勤醫療支援，未來，搜救犬出勤時，醫療團隊也將跟隨出隊，避免犬隻受傷，當下卻無醫療管道可協助的窘境。