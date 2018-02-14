扯！ 大學考生趴木板兩小時考術科 20年來皆如此

2018-02-14 13:47

〔記者蘇芳禾／台北報導〕上週末結束的大學術科音樂考試，發生考生只能用木板放在大腿上寫考卷的狀況，民進黨立委黃國書追查後發現，竟然近20年來都是如此，他要求教育部高教司及聯招會應改善。

黃國書今天召開記者會表示，許多考生、家長向他陳情，過去音樂術科考試多在國家音樂廳舉行，今年因為國家音樂廳在整修，所以無法進行筆試。主辦單位台師大也找了其他場所，後來決定在台師大體育館舉行，現場擺了一千多張椅子，卻沒有桌子，只發木板來供考生作答，因此考生在兩個小時的考試過程中，只能把木板放在大腿上作答，不僅非常辛苦，橡皮擦也容易掉到地上。

黃國書說，經了解後，發現過去也都是用這樣的方式考試，只是國家音樂廳的椅子有扶手，因此大家可以把木板放在扶手上作答。

長期關注台灣藝術教育發展的中華民國藝術文化教育協會教師鄭吉良表示，現在「高中」的音樂班術科筆試中，已經採用以教室考試、桌椅紙筆作答，唯獨聯招會長期墨守成規，無視科技與技術進步和家長學生每年抗議，把20年前的克難配置當成了常態。

與會的台師大（主辦單位）代表指出，顧及考生公平性，因此聽寫必須在同個場地進行。為了防止停電等狀況出現，因此台上也有鋼琴做為備案。原本找中山堂，不過無法容納這麼多考生。這次考生有不舒適的狀況，他們也感到很遺憾，希望全國、政府單位可以幫他們找到更好的場地，場地不是他們可以控管的。

黃國書提出考生意見，詢問為何不使用附有桌子的一體成形課桌椅，台師大教務長陳昭珍回應，先前曾將此列入考慮，但因移動桌子時會產生聲響，可能造成考生心理上的問題，加上12月底才確定報名人數，龍年考生人數增加，時間又緊迫，因此最後還是選擇用一般的椅子搭配往年使用的木板，過去也曾經在師大體育館辦過考試。