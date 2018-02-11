花蓮又見規模4餘震 氣象局：發生更大地震機率低

花蓮強震今天進入第5天，花蓮地區累積大小餘震已達302起，今天稍早也發生規模達4.2的餘震。（圖擷取自中央氣象局）

2018-02-11 16:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕花蓮強震今天進入第5天，花蓮地區累積大小餘震已達302起，今天稍早也發生規模達4.2的餘震。氣象局地震測報中心代主任陳國昌表示，目前地震序列已進入明顯衰減期，接下來要發生規模5以上的機率已趨近於零，要發生更大地震的機率非常低。

據地震測報中心統計，截至今天下午4點為止，花蓮強震後已發生多達302起餘震，規模多為3到4。

氣象局地震測報中心代主任陳國昌表示，根據近幾天的觀察，這起地震序列已經進入明顯的衰減過程，從每小時2、3起餘震發展到1個小時才發生1起餘震，顯示應力平衡已幾乎接近平衡，未來要發生規模5以上的地震機率趨近於零，陳國昌個人也認為接下來不會再發生個大規模的地震，但是大大小小餘震可能還要再一個多禮拜的時間。

陳國昌說，他發現近幾天部分餘震位置都偏離主要餘震區，有時偏南、有時又偏北，有可能是這些地方原本就位於地震淺勢區，不管主震是否發生，這些餘震原本就會發生；還有另一種可能是，原本不足以產生地震的地方，因這次地震序列引發地震活動。