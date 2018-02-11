保健》堅果別超過2湯匙 營養師教你過年聰明吃

春節人氣零嘴之一的堅果類食物，不僅老少咸宜還能預防心血管疾病，屏東基督教醫院營養師建議，食用過量反而會讓人發胖，每天最好別超過2湯匙。（記者邱芷柔攝）

2018-02-11 16:08

〔記者邱芷柔／屏東報導〕春節人氣零嘴之一的堅果類食物，不僅老少咸宜還能預防心血管疾病，但屏東基督教醫院營養師指出，堅果食用過量不但不能減少血脂異常，反而會讓人發胖，每天最好別超過兩湯匙。

屏基營養師陳佳琳表示，堅果指的是許多種富含油脂的種子類食物，過年期間民眾常購買的開心果、腰果、瓜子、花生等皆是健康的食物，在衛福部公佈的新型扇型飲食指南中也把堅果列入其中，但堅果屬於油脂類，熱量非常可觀，所以攝取份量特別需要「斤斤計較」，否則體重也會跟著直線上升！

陳佳琳建議，堅果類每日攝取量為1份，1份約為1至2個白色塑膠湯匙，這也等於1份的油脂類，因此也要將熱量加入每日油脂建議的攝取量中。

除了堅果類零嘴，營養師也建議，隱藏高膽固醇的年菜像是烏魚子、肥肉、內臟類、魷魚等，應以淺嚐取代大啖，年節期間把握少油、少糖、少鹽、多纖維、足量飲水及適當運動，讓體內器官也能放個好年假。

為了幫民眾健康把關，屏東縣政府衛生局從去年12月起陸續啟動年節食品抽驗及稽查專案計畫，並提醒民眾掌握辦年貨的五不原則，「標示不清楚不買、過白或過於鮮艷不買、有異味不買、來源不明者不買、有破損者不買」，相關年節食品抽驗結果，民眾可至衛生局網站及行政院衛生福利部食品藥物管理署食品藥物消費者知識服務網點閱。