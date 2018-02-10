告別冷症 中醫食補灸療有感對抗

2018-02-10

文／何信諄、姜智釗

電視新聞預告著一波波彷彿不會停歇的寒流，極凍的天氣除了讓人難受，你是否還出現「手腳長期冰冷，即使戴手套或是穿襪子也不會暖和？蓋厚棉被身體還是不會有溫暖的感覺，夜晚難以入睡？原腰痠背痛或是關節痠痛變得特別明顯？食物涼一點就會肚子痛或拉肚子？皮膚突然開始出現原本不太會有的青春痘或粉刺？生理期疼痛或是週期不準？

前述的症狀在日本漢方理論叫做「冷症」。

日本的漢醫認為，冷症的成因包含自律神經失調、壓力過大、過敏體質、內臟溫度不足或是循環障礙等。

臨床上發現不僅是老年人容易有冷症的問題，其實年輕人（特別是女性）也很常有類似的抱怨，就算是大熱天，四肢也總是冰冷。

中醫將這些情形歸屬於「四逆」、「厥證」等範疇，會用中藥因應每個人的體質調通氣血，以改善寒涼的狀況。

外用方面可考慮中脘、天樞、神闕、關元等穴位的丹田灸療（圖1），或是用含有乾薑、鬱金、赤芍、桂枝、川芎、桂花等中藥泡腳（圖2），都可以壯盛氣血，讓全身循環變好。

早睡晚起 多曬太陽

寒冷的氣候會讓冷症的民眾更加不適，建議冬天要「早臥晚起，必待陽光」，早睡晚起不但可以有充足的睡眠，還能避開漫長的低溫黑夜。

另外，還要「去寒就溫，無泄皮膚」，可以選擇洋蔥式的穿法，還要少吃冰涼溫度的食材，適當調節室內外和身體內外的溫差，可以避免感冒等情況。

洋蔥式穿法調節體溫

透過中醫幫忙，還有飲食起居的調適，可以幫忙早日擺脫冷症！

（作者為中壢風澤中醫診所中西醫師）