全國最大花田迷宮 高雄杉林花海今開園

杉林花海迷宮今天開園，除了花田迷宮，杉林區公所還打造四大花區供民眾賞玩。（記者黃佳琳攝）

2018-02-10 13:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕杉林區公所近年在農曆春節打造大面積花海，吸引數以萬計的觀光客前往拍照、賞花，今年區公所加碼打造出號稱全國最大的花田迷宮，歡迎民眾帶著「毛小孩」一起到杉林闖迷宮、吃美食。

杉林區公所表示，杉林區的花海以向日葵的金黃色系為主體，再加上波斯菊、百日草等不同花色的混搭，營造出不同色塊的效果，讓整個花田大地，充斥著不同的驚喜和多重的浪漫。

今年的花田迷宮面積達3公頃，號稱是全國最大的花田迷宮，從除夕當天至25日都是最佳賞花期；由於今年生肖是狗年，杉林區公所特別為全國的愛狗人士舉辦「牽狗闖天涯─帶毛小孩闖迷宮」活動，15日開始在月光花田迷宮入口區，營造一個友善狗小孩的環境空間，提供飲水器皿以及寵物垃圾袋，方便飼主清理狗便便。

杉林區公所指出，杉林花田迷宮設置在月光山隧道出口的高181線道，沿著台29線往甲仙方向，還有「月光花田」、「月眉花田」、「杉林大橋花田」、「新庄幸福花田」四大花區，民眾可透過享受不同的花田景緻，帶來不同的賞花喜悅。

杉林花海迷宮開園，號稱是今年全國最大的花田迷宮。（記者黃佳琳攝）