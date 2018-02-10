氣象老伯酸小英「德不配位」 管仁健批：無聊又冷血

2018-02-10 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕2月6日花蓮強震造成多人死傷，卻有某氣象主播在臉書PO文瞎扯總統蔡英文是「德不配位」，引起輿論撻伐。文史工作者管仁健也在臉書痛批，「全國一片哀悼聲中，無聊又冷血的氣象老伯，仍不忘用毫無科學根據的怪力亂神言論來落井下石」。

管仁健表示，這次地震發生在花蓮，為什麼不是「花蓮王」傅崐萁「德不配位」？1964年發生的白河地震造成106人死亡、比這次花蓮地震嚴重十幾倍，那依照這位氣象老伯的邏輯，「應該是蔣介石比蔡英文十倍以上的『德不配位』」。

管仁健說，氣象老伯現在不敢酸傅崐萁，當年又不敢酸蔣介石，卻要酸蔡英文「德不配位」，理由說穿了就是他「老人家高級外省人嘛！」而氣象老伯解釋地震，專業性竟不如童乩廟祝，但他們當年卻能盤據高位，就可見戒嚴時代官場上的荒謬。

管仁健指出，1956年11月9日《中央日報》4版有則新聞〈大專聯考報考軍校學生 成績較優307人 獲准免試入補習班〉，其中赫然出現這位氣象老伯的大名；這新聞代表那307人可免試參加三軍官校補習班補習，而「那年代大專聯考落榜生，我們美其名為『遺珠』；但要連軍校都能落榜的傢伙，到底是什麼水準？今天卻還好意思在臉書上刷存在感」。管仁健也批，這位氣象老伯自己才是「蠢不配位」。