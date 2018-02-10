搜救犬「鐵雄」掛病號 德國友人急探病情

花蓮強震造成統帥飯店倒塌，台中市消防局派出搜救犬「鐵雄」到現場救援，順利找到受困者，但日前因天氣濕冷，鐵雄耳朵發炎，經過治療後，已經重返花蓮救災。（圖擷取自林佳龍臉書）

2018-02-10 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮強震造成統帥飯店倒塌，台中市消防局派出搜救犬「鐵雄」到現場救援，順利找到受困15小時的員工梁書瑋，但日前因天氣濕冷，鐵雄耳朵發炎，經過治療後，又重返待命救災，今天才去看醫生。去年曾經來台交流的德國聯邦救難犬協會德南兩邦特使Peter Goettert看到台灣新聞報導後，因不懂中文，立即向我駐慕尼黑辦事處詢問，得知鐵雄無恙後，才將心裡的憂慮放下。

據《蘋果日報》報導，Goettert去年10月率團應內政部消防署之邀來台灣，與我方特種搜救隊搜救犬教官共同訓練，期間認識了「鐵雄」。最近他得知花蓮地震的消息，並在台灣新聞報導的照片上發現鐵雄，由於不懂中文且擔心「鐵雄」近況，便向我駐慕尼黑辦事處尋求摘譯新聞內容的協助。

我駐慕尼黑辦事處先向Goettert表達感謝關心花蓮地震災情，並告知「鐵雄」在執行任務時疑因災區天氣濕冷，導致耳朵發炎，現在情況已經好轉，可以繼續執行任務。Goettert則鬆了一口氣地說，「這樣我放心了！」

我駐慕尼黑辦事處資料顯示，德國聯邦救難犬協會（Bundesverband Rettungshunde e.V.）曾於1999年我國921大地震期間派員赴台參與搜救，成功搶救出1名生還者。2016年邀請我消防署特種搜救隊搜救犬教官前往德國共同訓練，去年協會也應消防署邀請來台交流。

今（10日）鐵雄與另一隻搜救犬「腿腿」一起到中興大學獸醫學院接受健康檢查，鐵雄初步檢查診療因搜救過程中在斷壁殘骸中不斷穿梭，造成指尖炎又踩到汽油引發疼痛刺激，經包紮及服藥預計下星期三回診，至於「腿腿」檢查後健康狀況良好。主治醫師林荀龍指出，「鐵雄」經初步檢查關節與骨頭沒有問題，四隻腳輕微的趾尖發炎，右前肢的腳掌有兩處輕微的穿刺及撕裂傷，已進行清潔消毒與包紮，並開立口服藥。