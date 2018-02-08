第一果菜市場開工 柯P先用二備金追加2.5億元

2018-02-08 14:42

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府原訂去年12月底動工的第一果菜市場工程今天啟動，市長柯文哲出席萬大漁市華中橋下臨時中繼拍賣場工程開工典禮，他致詞時說，新的中繼市場預計於今年9月完工，拍賣場面積達6548平方公尺。而他也提到自己很節儉，上任3年省下不少錢，「現在要開始花了」，並在現場宣布，為了加速中繼市場興建，因此除了原本通過的1.66億元預算，今天早上用第二預備金追加2.5億元，出現「追加二備金比預算多」的怪象。

萬大漁市臨時中繼拍賣場規劃以華中橋下投影範圍為拍賣使用場地，面積達6548平方公尺，與原拍賣場使用面積相同；另外也有規劃辦公空間、警衛室、競價管理室等，以及小型車位300席、大貨車位50席及機車位400席之停車空間。而完成中繼市場後，台北漁產運銷公司拍賣場將移至堤外中繼，並啟動整個第一果菜市場140億元的改建計畫。

柯文哲在二○一六年市政記者會時宣示，第一果菜市場改建將於去年底啟動，但因為北市府遲遲未與經濟部水利署溝通中繼市場堤外安置問題，一直到去年五月水利署明確打槍北市方案，北市府才緊急想其他方案。

最後決定只將魚產公司拍賣場安置到堤外，並且為可拆卸式臨時性設施，在颱風來襲時可配合機動撤離，才得到水利署同意。然而原北市府期待3年可以改建完成的第一果菜市場，如今已需要7年以上。

柯文哲致詞說，因為中繼市場的設施應該會使用較久的時間，對於前面提到的主體工程，並且由工務局及產業局之雙首長會議的方式，每1到2個月定期要到市長室報告。他也希望將工期縮短列為後續第一果菜市場改建最有利標的因素之一。

新工處解釋，追加預算2.5億元是評估漁產公司因為要在堤外安置7年以上，若用簡易設施將有使用困難，因此市場處與漁產公司商量，因此決定添購較好的冷凍庫。