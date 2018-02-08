影片》地震第一件事該做什麼？ 不要猶豫就地找掩護！

地震發生當下應該如何自保呢？（資料照）

2018-02-08 15:31

〔影音新聞／綜合報導〕連續兩天都發生有感地震，花蓮甚至傳出災情，台灣位於板塊碰撞帶上，應隨時將防災資訊謹記於心，將傷害減到最低。遇到地震該如何自保呢？專家提供四字口訣「躲、開、關、逃」，一起來看看如何實行吧！

1.躲

地震來襲時，最重要的就是確保自身安全，因此應該立刻尋找掩護，並且護住頭部。躲藏時有三步驟，就是 「趴下、掩護、穩住」 ，應立刻趴下躲進堅固的桌子下，並且抓住桌子的一腳以求穩固。如果人在戶外，為避免被招牌或者掉落的招牌砸傷，也應該立刻尋找遮蔽處，並且蹲下直到地震停止。如果正在開車，則應該把車子緩慢停至路邊，將車子熄火等到搖晃停止。網傳地震時有 「黃金三角」 ，只要躲在家具的一側，就能夠確保存活空間。但這是錯誤的觀念，地震時並無法預測建築或家具的倒塌方向，有可能反而被倒塌的家具壓傷，找到堅固的桌子躲避才是最正確的解決之道。

2.開

為了避免地震時，門框被壓壞變形導致無法逃生，如果地震時人在門邊，應把門打開。但如果人不在門旁邊，則應該以自身安全為主，首先找到躲避處，等地震停止後才開門。

3.關

如果地震發生時，人在電源或瓦斯附近，應順手關閉電源及瓦斯。同樣的，如果人不在這些東西附近，則應該以自身安全為主。

4.逃

逃生務必要在地震停止後才執行，地震時千萬不要貿然離開家中。地震停止後，最好前往空曠處，遠離有裂縫的建築，確認餘震都停止後才回家。

除了逃生口訣，每個家庭應每人準備一包緊急救難包放在門口，在發現家中不宜久留時帶著離開，其中至少要包含三天份的餅乾口糧、三天份的水、手電筒以及口哨，其他則依個人需求增減。如果不幸受困，緊急救難包也可以爭取多一點的搜救時間。

▲為了爭取多一點的搜救時間，每家庭都應該準備緊急救難包。（圖片截自內政部消防署網站）

除了心中要謹記這些知識，最重要的是地震來襲時千萬要保持冷靜，才不會造成意料之外的憾事發生。更多的防災資訊可以上內政部消防署查詢，隨時謹記防災常識，保護自己也保護別人喔！