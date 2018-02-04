寒流來襲…中壢車站愛心衣架連外套、晾衣架全失蹤

寒流來襲凍僵全台，臉書「我是中壢人」在桃園及中壢火車站地下道舉辦愛心衣架的活動。（臉書「我是中壢人」提供）

2018-02-04 14:41

〔記者李容萍／桃園報導〕寒流來襲全台急凍冷至7日，面對此一將成為台灣本世紀以來影響時間第二最長的寒流，臉書「我是中壢人」在桃園及中壢火車站地下道舉辦愛心衣架的活動，請民眾把不要的外套掛上，讓弱勢家庭、街友在寒冬中有保暖的衣物。但放在中壢火車站地下道的先是衣架被偷光，現在連晾衣架都不見了；網友很 感嘆：「中壢素質有這麼糟？」

「如果你不需要，就將它留下；如果你需要，就帶走它吧！」由於寒流來襲，這幾天天氣很冷，臉書「我是中壢人」在桃園及中壢火車站地下道舉辦愛心衣架的活動，因為有了暖暖的 愛心衣架，弱勢家庭的心就不冷，除在桃園火車站，中壢火車站前的地下道也有，讓需要的民眾可以免費索取。

只是，中壢據點先是衣架被偷光，現在連晾衣架都不見了，反觀桃園火車站架上外套仍是滿滿；網友回應「誇張！台灣人不意外」、「別小看人無恥態度」、「到底是誤會還是貪小便宜很想知道」、「中壢素質有這麼糟」。

也是「我是中壢人」團長之一的歐陽霆表示，內部將在明天上班日討論是否重新補上晾衣架和衣架。