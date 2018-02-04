81歲薪傳師發表新創作 客家話用電腦打字搜尋無礙

想把客家話或詞語要打電腦常令人苦惱，81歲客語薪傳師發表新創作，蒐羅群書匯集320句客語常用字詞對照表，讓現代人使用電腦寫客家文字與語詞不再卡卡的。（記者黃昭國攝）

2018-02-04 13:48

〔記者黃昭國／綜合報導〕學習客家話非難事，把客家話轉寫成文字則不容易，想把客家話或詞語要打電腦則令人苦惱，許多字、詞字典無法搜尋，打出來的字常出錯而不自知，這樣的窘境就連身為客家族群者也難以解決，年逾81歲的客語薪傳師陳元勳勤練電腦，蒐羅群書匯集320句客語常用字詞對照表，讓現代人使用電腦寫客家文字與語詞不再卡卡的。

陳元勳畢業於台師大研究所，曾任國中小、高中教師等教職，退休後醉心於推動客家文化等相關活動，是新北市客家社團的熱門人物，由於曾任教職的緣故，發現客語的保存、教育及推廣刻不容緩，閒暇之餘鑽研客家語、文，與女兒陳秀敏老師先後自費出版「四縣客語常用易錯詞彙100句」、「客語常用詞彙標音暨釋義表」、「客家歌詞書寫推薦字」等書。

在電腦普及化的現今，陳元勳發現使用電腦時，客家話、用語或字詞有諸多窒礙的關卡存在，遂積極學習電腦文書處理，新近完成「客語易錯字詞標音暨釋義」。

陳元勳說，他編撰的「客語常用詞彙不易檢索字詞華語注音電腦搜尋表」，按華語注音即能顯現，譬如華語「和你」轉譯成客語「摎你」，而「摎」字在一般字典裡，查無此字，電腦上按注音符號「ㄐ∣ㄡ」，「摎」字就顯示出來，摎四縣腔唸lauˊ。而華語字「再見」的客語用字是「正來尞」，常見錯誤用字為「正來聊」，四縣客語音為「ㄗㄤ ㄌㄛˇㄌ∣ㄠ」，而「來尞」係客家人離別問候語。尞字在電腦要打注音ㄌ∣ㄠˊ。又如華語「不要」，客語用字是「無愛」，常見錯誤用字為「冇愛」，四縣客語音為「ㄇㄛˇ ㄞ」。

「客語易錯字詞標音暨釋義」，內容有3萬多個字，是客語認證考試良好輔助教材，為方便電腦族在打客家語詞，免費索取「客語常用詞彙不易檢索字詞華語注音電腦搜尋表」，但請附回寄信封及郵票寄：「235新北市中和區漢民路414號2樓黃菊香女士收」。若需索取精裝本請電話 （02）2222-9133洽陳元勳。

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想把客家話或詞語要打電腦常令人苦惱，81歲客語薪傳師發表新創作，蒐羅群書匯集320句客語常用字詞對照表，讓現代人使用電腦寫客家文字與語詞不再卡卡的。（記者黃昭國攝）