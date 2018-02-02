春節將近 雲縣長李進勇率隊稽查家樂福

雲林縣長李進勇稽查家樂福各項年節食品。（記者詹士弘攝）

2018-02-02 15:50

〔記者詹士弘／雲林報導〕農曆春節將至，雲林縣長李進勇今天率領縣府團隊至斗六家樂福賣場執行春節食品稽查，要讓民眾安心消費、放心過年。縣府也嚴格要求業者對於所販售的年貨產品嚴格把關，要標示清楚。

李進勇表示，去年底衛生局動員20鄉鎮市衛生所啟動「107年度年節食品稽查專案」，所抽驗84件的產品，檢驗結果均符合規範，而針對105家次的食品網購及物流場所的稽查，並無重大缺失，對於一般缺失者已請業者限期改善完成；今天持續為縣民健康把關，特別到位於斗六的家樂福賣場進行食品標示及內含物抽驗。

李進勇也呼籲民眾，購買年節食品時把握「三不原則」，不買標示不清、不買色澤過於鮮豔、不買來源不明的食品，選購食品之前也請用鼻子聞聞看是否有異味；大家在購買食品時提高警覺，共同安心、健康過好年。

衛生局呼籲民眾儘量選擇完整包裝的年節食品，並注意產品包裝之品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等資訊是否標示清楚；另外，也要避免挑選色澤過於鮮豔、有刺鼻味、非自然原味之產品。購買後要儘早食用完畢，未食用完應妥善保存，以確保產品新鮮及食用安全，如有相關疑問，可撥打食品衛生科專線：05-5339730洽詢。

雲林縣長李進勇向縣民推薦雲林生產的農產品。（記者詹士弘攝）

衛生局稽查人員檢查加工食品外包裝是否將成分及製造日期標示清楚。（記者詹士弘攝）

衛生局長吳昭軍建議民眾，儘量選擇完整包裝的年節食品，並注意產品包裝之品名、內容物。（記者詹士弘攝）