蒸汽火車頭回玉井娘家 黃偉哲：文化與觀光並存

2018-02-02 14:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕停產的台南玉井糖廠，木造老屋目前已規劃為噍吧哖事件紀念園區，居民期盼當年行駛過的蒸汽火車頭也能夠進駐展示，重溫歷史記憶，也讓地方風華再現，立委黃偉哲推動成功，農曆年前可望「回娘家」，他表示，這是文化與觀光並存的範例。

黃偉哲今天與噍吧哖人文協會在原玉井糖廠舉辦「火車頭‧新動力」的說明會，現場宣布這項喜訊，也希望結合市政府相關單位，讓社區居民、學子參與修復，可以更接地氣。

黃偉哲說，將回娘家的蒸汽火車頭，由比利時製造，台糖給予的編號為350，1947年出廠，1949年起在玉井線行駛，參與營運，直到1977年功成身退，改以柴油動力的機車頭接棒。

黃偉哲表示，目前350在新營糖廠，車身有些鏽蝕，噍吧哖人文協會願意協助整修，上新漆的工作，可由在地學子擔任，回娘家後，將與玉井再續前緣，重牽中斷了42年的情感。

黃偉哲提到，371、372的火車頭已被「處理掉」，相當可惜，無論是蒸汽或是柴油動力等，都應做一定的保留，台糖要負起歷史責任，其實在兼顧人文與經濟的情況下，也能發揮最大效益，共創雙贏。

原350火車頭駕駛劉進山也應邀到場，描述民國63、64年期間，他在玉井線支援運送甘蔗的過程，雖然最快時速才30公里，卻是當地一段風光的糖業時代。

黃偉哲競選發言人郭國文表示，火車頭回娘家的首要任務已完成，後續包含玉井到善化的復駛，是未來觀光推動的一大主軸。