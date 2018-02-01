如果拉拉山下雪...公路總局：車輛一律加雪鏈才准上北橫

2年前霸王級寒流過境，復興區拉拉山降下大雪，成了一片銀色世界。（資料照）

2018-02-01 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局持續發佈低溫特報，桃園市復興區今天清晨最低溫只有4度，4至6日低溫更將下探到零下3度，拉拉山地區恐將下雪，公路總局第一區養護工程處復興工務段預估，接下來寒流侵襲，3日夜間至4日清晨北橫公路47公里（下巴陵）至60公里（西村）段路面可能結冰，一旦路面結冰，將啟動交管，想上山賞雪的車輛一律須加裝雪鏈才放行。

2016年1月24日，霸王級寒流橫掃台灣，全台高海拔地區皆傳出降雪，桃園拉拉山也降下大雪，積雪厚度超過20公分，打破30年來的紀錄，大雪吸引大批民眾上山賞雪，北橫公路47公里至60公里因路面積雪超過15公分，一度全線封閉，當時造成443名遊客滯留山區，無法下山。

因應入冬以來最強寒流來襲，復興工務段將於北橫公路12公里（三民）、22.8公里（羅浮）、47.1（下巴陵）、60.7公里（西村）設立宣導告示牌面，後續將視路面狀況，執行下巴陵至西村間交通管制。

復興工務段長郭金讓指出，在交通管制期間，保全人員將在三民及羅浮攔停車輛，勸導並告知遊客前方管制措施，並於下巴陵及西村設置拉門，未加掛雪鏈車輛禁止進入；公路總局籲請用路人，雪季期間山區道路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並隨時注意公路總局所提供最新交通管制、防災資訊。

桃園市警局交通大隊也提醒民眾做好禦寒工作，騎車或開車民眾，因風速影響，體感溫度會比實際氣溫低，騎士可穿戴防風衣褲、手套、厚雨衣、全罩安全帽，開車族可開暖氣保暖外；天寒之際，民眾若習慣食用湯品暖身，切勿酒後開車，以免害人害己。