高醫大校長劉景寬4年溢領2000萬獎金 董事會將追回

2018-02-01 13:42

〔記者方志賢／高雄報導〕教育部要求高醫大董事會向校長及學校相關人員追回溢領附設醫院的醫療獎金。高醫大董事會今強調，根據教育部提出的糾正，將追回校長劉景寬4年約2000萬元的個人獎金，並責成學校及4家醫院研議後，再送董事會審議。

教育部日前表示，高醫大附設醫院和學校的財務獨立，非附設醫院人員不能領取醫療獎金，因此應向校長及學校相關人員追回溢領的不當醫療獎金。

高醫大董事會上午開記者會表示，校長劉景寬自101學年度上任後，校長個人獎金從過去只納入附設醫院改變為附設醫院、小港、大同及旗津4家醫院總盈餘的1.5％，101年到104年約2000萬元。

董事會說，近2年，附屬4家醫院的盈餘增加，因此105學年度後，將校長個人獎金從4家醫院總盈餘1.5％改成0.75％，105學年校長個人獎金，原本去年底需發放，但4家醫院的獎金須重新分配，所以暫緩發放。

董事會指出，從101年到104年，劉景寬共領走個人獎金約2000萬元，董事會將根據教育部提出的糾正儘速追回，將責成學校學校及4家醫院研議後，再送董事會審議。

董事會表示，另外學校校長特支費過去全由校長自行運用，此部分也需重新規範，建立制度，避免私相授受。