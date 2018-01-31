茂德國際入主東森電視 NCC點頭

2018-01-31 13:58

〔記者吳柏緯／台北報導〕茂德國際入主東森電視過關！國家通訊傳播委員會（NCC）上午審議茂德國際收購凱雷持有東森電視的65%股權一案，最終做出同意的結論，茂德總裁張高祥成為東森電視的新老闆。

茂德國際去年11月宣布以新台幣180億元，從「凱雷集團」和「東森國際」買下東森電視的股份，由於兩者的持股合計超過80%，茂德此舉等同入主東森電視。

由於東森國際股權轉讓屬國內對國內，NCC對此不會進行事前審查，不過凱雷集團屬於外資，因此股權出售必須由投審會、公平會和NCC等部會審查。NCC過去2個月已陸續召開公聽會、聽證會，蒐集關係人、民眾及專家學者意見，上週也找茂德國際董事長張高祥與凱雷、東森相關人員到會內說明。並於今天上午的委員會做出通過決議。

張高祥承諾東森新聞獨立運作 員工起薪3萬

NCC副主委翁柏宗轉述，張高祥在會中提出4大方向共14小點的具體承諾，包含分別為落實本土自製及新播節目比例、保障勞工權利、尊重新聞專業自主與提升團隊執行力。

據轉述，張高祥承諾入主東森電視後，維持新聞頻道獨立運作，並找專業人士籌組經營團隊、簽署編輯室公約，不會介入新聞處理；此外，外界關注的勞工權益，張高祥則承諾，將回應總統的呼籲，未來起薪全面提高到30K以上。

張高祥也承諾，入主後將加碼投資自製本土節目，從原先的每年3億，持續6年，每年再增加1.5億，持續6年，增加投資共9億。