「投射現實的不滿足」 心理師分析旅蛙爆紅4大因素！

2018-01-30 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本手遊《旅行青蛙》（旅かえる）在去年11月發行後，這款遊戲雖然界面全是日文，而且大多時候都在等待青蛙在外旅行，但最近仍在台灣掀起旋風。心理師盧美妏分析，遊戲中充滿安全感的依附關係、活在當下沒有未來負擔的心理、界限清晰的設置讓人感到自在，以及遊戲中的虛擬關係為人際關係增添營養成分。

盧美妏在臉書上寫道，第一，旅行青蛙充滿安全感的依附關係。牠滿足人們對於關係的需求，能夠拋開現實中對關係又期待又怕受傷害的心理，因為不管如何青蛙不管旅行多久，終究都會回家，充滿安全感，不用擔心被傷害、失去或不符合對方的期待。

第二，旅行青蛙具有清晰的界限感。旅行青蛙提供一個只需要重視當下的關係，不必擔心戀愛、生小孩等人生難題，養蛙不必憂心未來，不必為了未來而卻步，也不必為長遠規劃放棄現在的快樂。

第三，旅行青蛙的遊戲中有清楚的界限設置。與一般的養成遊戲不同，無法過分要求對方的生活怎麼過，只是有時捎來照片、帶回的伴手禮、有事沒事回家坐坐，但仍能夠互相重視雙方，這樣的設置讓我們感到舒服、自在。

第三，旅行青蛙能夠視為一種矯正性人際經驗。雖然虛擬世界無法替代現實的人際交往，但在現實中忙碌的壓力，工作、家庭、人際已經讓人壓得無法喘息，虛擬世界仍然可以變作一種額外的情感支持，像補充維生素一樣為生活中的人際關係增添一些營養成分，而遊戲中能夠投射出現實中沒有被滿足的需求，沉浸於這種與蛙的互動，可能就是投射出現實關係中所缺乏的東西。