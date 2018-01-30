類流感上週就醫破13萬人次 6月大男嬰患重症

2018-01-30 14:59

〔記者林惠琴／台北報導〕天氣寒冷，流感疫情持續升溫，上週類流感門急診共13萬5259人次，較前一週小幅上升4%，再創本流感季單週新高，並新增49例重症，其中1例6個月男嬰是本流感季年齡最小，另再增9例死亡個案，但衛福部疾管署副署長莊人祥表示，推估上週疫情可能已達最高點，本週可望趨緩。

疾管署防疫醫師林詠青指出，上週新增49例重症中，年齡介於6個月至94歲，其中40例有慢性病史、42例未接種本流感季疫苗，最小的6個月是1名男嬰，但住院一週後已出院；至於9例死亡個案年紀在36歲至105歲之間，從發病到死亡約7天，均是出現發燒、咳嗽，演變成呼吸易喘再併發肺炎而亡，其中8例有慢性病史、8例未接種本流感季疫苗，以感染B型流感為主，最年輕的36歲是1名男性，罹患糖尿病、高血壓與心血管疾病，一樣先出現呼吸道症狀後因肺炎而亡。

莊人祥解釋，預估上週是本流感季疫情最高點，有希望本週開始趨緩，但仍處於流行期，短時間內門急診患者恐仍不少。另寒流報到，但學生已放寒假、降低群聚風險，一消一長的影響因素究竟會造成如何的結果，仍有待進一步觀察。

疾管署疫情中心主任劉定萍說明，從去年10月進入本流感季以來，累計有261例流感重症，其中40例死亡，感染型別以B型為多，約占8成。目前社區流感病毒型別仍以B型為主，A型占比僅約2成。

疾管署提醒，農曆春節即將到來，民眾參與大型展覽、到年貨大街採買，務必做好個人防護措施，加強手部衛生與咳嗽禮節，避免病毒傳播。如出現類流感症狀，應戴口罩，就近至4000多家公費藥劑合約醫療機構就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需快篩，就能使用公費藥劑。