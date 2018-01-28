手動測站PM2.5年均濃度 中市減量六都第一

台中改善空污已有顯著成效，今天上午可以看到藍天白雲。（記者黃鐘山攝）

2018-01-28 13:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕環保署公告去年PM2.5手動測站年均值，台中市相較前年，減量2.6微克/立方米，六都減量第一，空氣品質持續進步。中興大學工學院副院長莊秉潔也在臉書貼文說，各縣市空污防制的改進與努力，都會透過環保署公布的數據反映呈現。

環保署量測空氣品質的方法，包括「手動」及「自動」採樣，前者是利用PM2.5採樣器，進行24小時採樣後，將濾紙送實驗室計算質量濃度。環保署在各縣市擇1至2個測站，大約每3天採樣1次，利用手動採樣數據做為與自動測站校正比對的參考。

環保署公告前年、去年各縣市PM2.5手動測站年均值，台北減量2微克/立方米、新北2.6微克/立方米、桃園2微克/立方米、台中2.6微克/立方米、台南市2.1微克/立方米，高雄則惡化0.6微克/立方米，台中與新北表現均為六都最佳。

台中近幾年積極改善空污，持續展現具體成果，除去年PM2.5改善率六都第一，日前也因「秋冬空汙季協調公私場所降載削減比率」達近9%，成效六都第一，環保署頒發1千萬元獎金，獎金並將用於加強污染防制。

在市府的努力下，台中市PM2.5年均濃度逐年下降，此外，2017年與2016年相比，已降低77%的紅害，達成中央所訂108年空污紅害減半目標。從紫爆天數來看，市府沿用較嚴格的標準（環保署任一測站小時平均值大於71微克），也已從103年87天降至106年僅剩24天，台中改善空污已有顯著成效。

市府環保局強調，市府堅定對抗空污，再推出防治空污「3支箭」，包括擴大鍋爐排放加嚴管制範圍、電動公車倍增取代柴油公車及增加餐飲業油煙輔導改善家數，將繼續努力，朝符合聯合國的空氣品質指標15微克前進。