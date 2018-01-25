交大頒授名譽博士給楊育民 表彰其科技與生物產業成就

交通大學校長張懋中（右）頒發名譽博士給交大校友楊育民（左），表彰其在科技與生物產業的貢獻與成就。（記者洪美秀攝）

2018-01-25 21:46

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學今天頒發名譽博士給畢業校友楊育民，楊育民從交大電子工程畢業後，又到美國取得博士學位，前後在4家大型企業工作40年，楊育民說，能獲得母校頒發的名譽博士，特別具意義，未來也會繼續貢獻能力，榮耀交大。

交大表示，楊育民是生物科技界重量級推動者。民國58年畢業於交大電子工程系，赴美取得俄亥俄州立大學電機工程博士。畢業後進入LifeSystems，協助美國太空總署（NASA）設計太空航站儀器及控制設計；接著又加入奇異電機（GE）從事工廠自動化相關工作；擔任副總裁及亞太製造營運副總裁；後被基因科技（Genentech）網羅，擔任製藥廠副總裁，並成為執行副總裁及7人執行委員之一。更成為羅氏藥廠全球技術營運總裁，是台灣人在國際大藥廠位階最高的經理人。

5年前楊育民從羅氏退休後，回台發展生技產業，與旅美生技專家蕭世嘉在台創辦育世博生物科技股份有限公司，擔任董事長，為台灣引進先進細胞療法，也為台灣留住人才、技術，並擔任國家級投資公司台杉投資管理的董事與生物科技基金操盤人。

交大校長張懋中肯定其在科技與生物產業的貢獻，尤其協助政府制定政策並推動產業發展，努力及成就足勘楷模，因此頒授名譽博士學位，表彰其貢獻。

楊育民說，他在四家大公司工作40年， 從電子、電機、控制、到生物科技領域，雖然漫長，卻收穫很多，而支持他的原因就是保持系統的宏觀，利用這樣的宏觀讓他可以專注機器人控制，也讓他在生物科技產業發揮所長，不管是太空科技控制系統、製造業、工廠自動化、製藥、生物技術、基因、細胞治療和公司治理營運管理，都需要系統工程來支持。

同時他也擅長發揮長處與展現自信，鼓勵年輕學子看見自己的優點，找到適合的方向，全力以赴。他也感謝母校頒授名譽博士，未來將發揮所長，榮耀交大。