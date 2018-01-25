社區占用市有地20年 新北市府沒動作遭質疑

2018-01-25 15:04

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市中和區大順天廈社區被指控，占用新北華福段1217號市有土地20多年，爆料者說，社區大膽占用公有地，設置鐵門阻擋外車進入，更在公有地上設置警衛亭，爆料民眾說，新北市工務局養工處早已會勘確定社區占用公有地，也限期社區在文到2個月內拆除，但卻遲未執法，懷疑有民代施壓，希望養工處拿出魄力，早日拆除維護公權力；而路霸拆除後，可供救災、救護車輛通行，是民眾一大福音。

爆料民眾出具新北市養工處去年4月26日，到中和區華福段1217地號土地勘查使用現況，中和地政指界確認該處為1217號土地，養工處人員當場認定，該地號土地遭大順天廈社區設置鐵門、警衛亭，嚴重影響市政府權益。

爆料民眾說，去年4月底，養工處第一度行文大順天廈管委會，要求文到2個月內排除占用物，返還市政府，若未排除，養工處將強制拆除，並收取20年來的使用補償金；爆料者說，但7個月過去，管委會仍不理會養工處公文，他再向養工處政風室檢舉，養工處去年11月13日再度行文管委會，要求在11月底拆除、返還市政府，但管委會仍不理會，更未見新北市市政府強制拆除。

爆料民眾說，市政府若能強拆大順天廈管委會占用20多年之土地，救災車輛將可從中和區民德路，直通板橋區和平路巷道，解決消防、救護車輛繞道救災的不便，更可方便民眾通行，質疑市政府放任不收回遭占用的市有地，是有民代介入或官員施壓，要求儘速強制執行。