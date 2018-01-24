曾是一級貧戶 校董夫妻11年慨捐3708萬發紅包

2018-01-24 23:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立啟英高中、治平高中董事長吳慶堂、王美只夫婦，從2007年起於農曆年前自掏腰包，幫助多校的低收入戶學生家庭度過寒冬與春節；夫婦倆今天再捐566萬4000元發送過年紅包，累計11年來共捐了3708萬5000元，受惠學生多達9350人次。

吳慶堂一級貧戶出身，6歲喪父，由母親辛勞撫養自己及幼小弟妹成長，20歲前搬家16次，對於貧困生活很能感同身受，事業有成、累積財富後，接手多家學校，她和妻子不僅關注教育和貧困的孩子，更樂於分享，發揮「人飢己飢，人溺己溺」的精神把愛傳出去，要讓弱勢學生開始築夢。

此次過年紅包共有啟英高中333人、治平高中176人，東海大學、嘉義高商、新榮中學、景文高中、後壁高中、新營國小、公誠國小、新進國小等277人，每人5000元，另有桃園市國中低收入戶224人，全國其他國中提報的低收入戶學生100人，每人領有5000元，以及助學金228人，共1338人受惠，市府教育局長高安邦率多所學校校長蒞校致謝。

其中，啟英高中進修部實餐科張家茹、張家薇、張家穎三胞胎姊妹代表受贈學生致謝，3人都說收到過年紅包，要拿回家給媽媽運用。

張家三胞胎姊妹還說，小時候因為父母都在外縣市工作，三姊妹原留在台東由阿公阿嬤帶大的，台東長濱國中畢業後，去年舉家搬到桃園中壢，透過鄰居介紹啟英高中對弱勢學生的照顧，三姊妹一起就讀夜校，除領有清寒獎助學金、每天到校有免費愛心便當、免費參加新生成長營和校外活動，如今3人各收到5000元過年紅包，相當感動，未來希望能向貧困出身的董事長、媽咪學習，等到有能力時也要「手心向下」，回饋社會。