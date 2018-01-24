重返中央山脈深處故鄉 布農族丹社群尋根隊出發！

馬遠部落91歲的林葉成耆老（左三）小時候曾跟著大人從南投走到花蓮，他和部落的老人家們一起向祖先祈福，祈願布農尋根隊伍一路平安。（記者花孟璟攝）

2018-01-24 14:42

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「希望回到阿公出生的地方，告訴祖先『孩子回來了』」！花蓮萬榮鄉馬遠村的布農族丹社群族人，由萬榮鄉公所委託古道學者鄭安睎組成25人尋根調查隊伍，今天從馬遠部落出發，踏上80年前祖先從南投丹大社遷徙到花蓮的舊路「關門古道」，預計10天走到南投縣信義鄉地利村！

馬詠恩：告訴祖先孩子回來了

花蓮布農族丹社群首次由官方支持、發起，由萬榮鄉公所主辦的「布農族丹社群返鄉尋根隊」，委託任教於台中教育大學的古道學者鄭安睎教授擔任領隊，將進行丹社群傳統領域調查，25人調查隊伍還包括鄭安睎號召的古道專家伍元和等登山健腳，馬遠部落也有11人參加。

上午調查尋根隊在馬遠村活動中心集合出發，幼時跟長輩從南投走到花蓮的91歲耆老林葉成、88歲耆老林宗能等人，以米酒、檳榔葉向祖先祈禱尋根調查隊一路平安，裝滿10天所需糧食裝備的行囊，就像思鄉的情緒一樣滿溢。

隊中最年輕的族人田龍聖只有19歲，就讀台北市立大學歷史與地理學系，他說「很期待、很緊張」，第一次上山走這麼多天的路，就是想回去看看祖先住的地方。

出身馬遠部落的金曲獎最佳原住民歌手、30歲的馬詠恩，以前也參加過尋根隊。他說，上一次行程幾乎到中央山脈主稜，這次能參加很期待，想到能走上祖先走過的路，就很有使命感，希望自己能走完全程，回到阿公出生「放臍帶」的堪姆卒社，告訴祖先「孩子回來了」。

尋根行同時記錄6、7處舊社

領隊鄭安睎說，尋根調查隊要走的「關門古道」，很多人都說「這是清朝人開的路」，但其實這是原住民的傳統路，因為從丹大到馬侯宛的路走到關門山主稜後，前後都是斷崖，只有這條路可以直接下馬太鞍溪上游的冬庫蘭溪、再上倫太文山、直下馬侯宛社，沒有其他的路能走。

他說，行程沿途預計返回6、7處舊部落，包括卡阿郎、堪姆卒、哈巴昂、最遠到巴羅博，也前往帖鹿桑等丹社舊社，調查布農族丹社群傳統領域，沿途也會紀錄各舊社及家屋遺址、路線，希望明年、後年開始，丹社人可以自己返鄉尋根。

鄭安睎是知名的古道研究學者，1996年至2000年曾投入關門古道及丹社群遷徙路線調查，古道走過20幾次。他說，將近20年前做研究時，曾口訪老人家，他們說，早年路況好時，花蓮走回丹大只要3到4天，而馬遠的丹大社人是在1933年至1937年間，約1300名族人在日本人集團移住政策下，遷移到花蓮萬榮鄉，訪談中也發現，由於馬遠海拔較低，當時約有18％至20％的族人罹患瘧疾去世。

萬榮鄉長林新銀說，因為原民會有傳統領域的劃設作業辦法，因此規劃馬遠丹社群的布農族傳統領域調查工作，特別委託鄭安睎組隊；而當年走這條古道從丹大到馬遠的祖先，有部分人的遺骸目前還在台灣大學，希望藉此機會呼籲台大早日依著部落族人共識，讓祖先遺骸早日返鄉。

相關影音