123自由日《魯冰花》溪山國小為free校狗慶生

今天是123自由日，有北市幸福小學之稱的溪山國小，全校師生今天中午為「free校狗」慶生，校長施春明（右一）帶著三隻「動物助教」一起推動生命教育。（記者林曉雲攝）

2018-01-23 13:36

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是123自由日，有台北市幸福小學之稱的溪山國小，全校師生今天中午為「free校狗」辦週歲生日宴，並舉行「首屆溪山三寶海帶拳拳王大賽」，3年級學生李慧瑀獲勝，獲頒「free手套」等禮物。校長施春明表示，「free」是自由日出生，個性很愛自由，除了擔任學校生命教育動物助教之外，平日在校門口守護全校師生和家長，學校已準備好「free」的農曆年紅包「肉干」。

教育部為推動生命教育，關懷校園動物，補助45所學校辦理關懷動物及認養流浪貓犬相關活動及成立動保社團。溪山國小早已走在前端，「聘請」校貓「dudu」、校鳥「apple」及校犬「free」三寶擔任動物助教，平常跟著校長巡堂，也成為學校推動生命教育的豐富活教材。

溪山國小位於北市內雙溪，依山傍水，全校僅87名學生，迷你小校但辦學精彩，本位課程是單車、步道和溯溪等，因1989年國片電影《魯冰花》的拍攝場景在溪山國小，30多年後，現在是校長室和圖書室，常吸引影迷來朝聖。

12年國教新課綱明年上路，強調培育學生「帶著走的能力」，溪山國小把學習內容和真實生活情境相結合。施春明表示，藉由3隻動物來推動生命教育，可讓學生在潛移默化中，從原本的害怕變成不害怕，進而查閱相關知識，了解其種類和生態，不用強迫，學生自然而然多元學習，甚至再付諸行動幫校犬洗澡、照顧校貓等，養成責任和愛心，擁有對待另一種生命的「愛的感動」。

學校附近的原住民鄰居養的母狗，生了6隻小狗，「free」是其中一隻，20天大被送到溪山國小，是學校三寶中最年輕的一寶。6年級學生邱靖煊負責幫「free」洗澡，她笑說，「free」洗澡很乖，最喜歡邊按摩邊洗澡，吹風機要用冷風吹乾，因為快要畢業了，已開始將洗澡工作傳承給學弟妹。5年級學生黃淇釩表示，「free」愛跑來跑去，也很會認人，之前曾帶「free」去鄧公國小作校犬交流。

最資深的一寶是校貓「dudu」，去年60週年校慶，學生為「dudu」設計LINE貼圖，學校外牆和紀念T恤的logo也以「溪山三寶」為設計元素。dudu的恩人、陳柏中老師在溪山任教已16年，他從馬桶中救出當時快溺水的「dudu」，常有人問他為什麼不調校？他笑說，自己找不到任何理由離開，溪山國小給老師很大的發展空間，帶出來的小朋友和市區養成的小朋友就是不同，溪山學生很純樸、保有童真，教的第一屆學生已大學畢業，回來找老師一定先問「dudu」。

鸚鵡「apple」常站在校長肩膀一起巡堂，會說「你好」和「謝謝」，如果「apple」心情好，還喜歡表演空中躺著被摸肚子的特技。

施春明表示，溪山國小有得天獨厚的大自然及地理位置，適合推動實驗性課程，童年時大量接觸大自然，可厚植孩子的生命能量，除了學校三寶，溪山因有一位老師興趣是養蜜蜂，學校開了養蜂社團，大受學生歡迎。