百萬年泥岩地景被挖除 南市澄清：非法定自然地景

台南社大環境行動小組今天空拍龍崎掩埋場，發現怪手挖除百萬年泥岩地景，旁邊樹林也遭剷除。（台南社大提供）

2018-01-22 21:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大環境行動小組今天執行龍崎掩埋場空拍紀錄，發現3部怪手進場挖除百萬年才形成的泥岩地景，痛批南市府涉放水、圖利廠商，要求撤銷施工許可，呼籲市府、代理市長李孟諺不可當帶頭破壞世界級自然地景的罪人。市府水利局晚間發佈新聞稿澄清，指牛埔泥岩並非依地質法公布的地質遺跡環境敏感區，也非依文化資產保存法公告的自然地景。

台南社大環境小組召集人黃煥彰今天質疑泥岩惡地形這是200萬年所形成的世界級自然地景，是老天爺賜給台南的珍寶，市府怎能拿來做掩埋場？市府如允許業者恣意破壞，將對不起千秋萬世的後代子孫。

水利局表示，泥岩地質廣泛分布於台南、高雄丘陵地帶，總面積10萬多公頃，北起台南白河、東山、左鎮等區，南迄高雄旗山、內門、燕巢、田寮等區的丘陵地帶，市府絕無破壞世界級自然地景。

水利局表示，南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心水土保持計畫，是經原台南縣政府依水土保持法委託技師公會審查核定，故依核定計畫所施作的水土保持設施，皆符合水土保持法相關規定。

水利局說，有關新闢施工便道部分，107年1月11日市議會現勘當日，水利局已與歐欣環保公司連繫並確認不予施做，另滯洪沉砂池部分已上簽市長，將委託第三單位進行需求評估，以昭公信。