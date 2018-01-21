「用腳體驗台灣！」林義傑帶頭跑山溪古道跨中央山脈

海生館的小白鯨也到場和選手相見歡。（記者陳彥廷翻攝）

2018-01-21 22:56

［記者陳彥廷／屏東報導］第6屆「SUPERACE」從上週5開始連辦3天，選手得在3天內跑130公里，不過賽道可不是柏油路，而是從總爬升達1643公尺的浸水營古道橫越中央山脈後再繞回墾丁大街，創辦人林義傑在5年後再度回到古道奔馳，他說，3天內從山林溪徑到人文古道再到車水馬龍的墾丁大街，舉辦比賽就是要帶國內外選手用腳體驗台灣之美。

屬《SUPERACE 極地超級馬拉松》中入門站的台灣站已經邁入第6屆，從2013年第1屆至今，台灣站讓超級馬拉松新手跑者們奔馳於南台灣。穿山越嶺，跋山涉水，橫跨中央山脈，方能抵達依山傍海的營地，路程除了挑戰橫越浸水營古道外，更途經199縣道、旭海草原，沿著海岸線多變的地形奔跑，海拔高度還從1000公尺下拉至乾枯的0米河床，一路上鳥鳴、海風、山明水秀，勇闖國境之南。

林義傑在首屆參賽後今年特地回來參加，他說，過去到世界各國參加很多賽事，但對土生土長的他來說，除了把更多跑者透過世界各地的比賽帶出國外，也把國際經驗帶進台灣，讓國際選手來台灣看到台灣之美，從大漢林道經浸水營古道，讓這個平常不會去到的美景能夠年年都來，超過10個國家好手來參加，從生態、叢林古道文化，環境、到一般車水馬龍都能體驗，讓選手「用腳體驗台灣」的好山好水及文化，當地原他民文化，越野山徑，比大街更美更有深度。

屏東縣副縣長吳麗雪今天到場為起跑鳴槍，她說，感謝林義傑6年來帶著選手走到恆春半島，並真的走進環境貼近當地，浸水營古道非常具有歷史人文記憶及文化脈絡，也能看到屏東的生態在恆春半島保留最原始風貌，也邀請參賽團隊下次到阿朗壹，她也建議未來能和地方結合故事規劃跑道，事先讓選手知道人文歷史，跑進來的感受會更不同。

賽事共分3日賽及單日賽，今天成績出爐，3日賽男子第1名崔毅軍、第2名李東翰、第3名徐一石；3日賽女子組第1名張瑋琪、第2名黃瑞華、第3名曾秀娟；單日賽男子組第1名翁啟芳、第2名洪文山、第3名林冠成；單日賽女子組第1名戴秀芳、第2名袁名琦、第3名黃翊。

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