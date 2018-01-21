台中花博卡明起申請 憑卡可享免費1日入園

2018-01-21 14:31

〔記者張菁雅／台中報導〕台中世界花卉博覽會將在11月登場，台中市政府推出「花博卡」，22日開始受理申請。凡戶籍在台中的市民，憑卡可享有一日免費入園，花博期間還可在1000家特約商店享有折扣優惠，同時可作為悠遊卡使用。

負責花博卡銷售業務的交通局長王義川表示，以前台北花博，市民要買票；而台中花博是全體市民一起參與，市長林佳龍為感謝大家，給戶籍在台中的市民一日免費入園參觀的機會，申請花博卡就可享此優惠。

王義川指出，花博卡預計從1月22日開始申請，將由各區里幹事將申請同意書送到市民家中，請市民詳閱同意書內容後，簽名或蓋章並填寫身分證字號後，交由里幹事收回。2月28日前申請者，首批花博卡預計在4月15日起陸續送到市民手中。

交通局表示，市民也可自行前往各區公所、戶政事務所新市政中心、陽明大樓、交通局停車收費窗口等處，填寫同意書。若錯過1月22日至2月28日首批申請的時間，3月以後請至各區公所填寫同意書，待製卡完成後再通知市民領卡。

交通局強調，依「個人資料保護法」，市民填寫同意書後，所提供的個人資料均僅作為製卡之用，不會用於其他用途，且委託製卡廠商對個人資料的保護措施通過BSI（英國國家標準機構）10012國際認證，對於資訊安全及個人資料的保護相當嚴謹，不必擔心個資外洩。

另外，在花博期間將有1000家特約商店，民眾出示花博卡都可享有折扣；且因為花博卡本身就是悠遊卡，可以在便利商店小額消費，也可搭乘公車10公里免費。