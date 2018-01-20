這家空姐低頭露「凶狠事業線」紐國大媽氣炸

紐西蘭一名大媽抱怨，馬來西亞亞洲航空（AirAsia）的空姐穿著很暴露，不僅爆乳還露出內褲。（圖擷自「Air Asia」臉書粉專）

2018-01-20 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞媒體日前報導指出，國會2名議員表示，馬來西亞國內有航空公司的空姐穿著太暴露，讓人看了會產生邪念。而其實是一名紐西蘭大媽抱怨，日前搭機時看到亞洲航空（Air Asia）的空姐穿著暴露，不但爆乳還露出內褲，才會氣的向馬國議員投訴。

據英國《太陽報》報導，這名自稱是「中年專業大媽」的紐西蘭大媽羅伯森（June Robertson）表示，她搭乘亞航時看見空姐穿著非常暴露，合身的制服讓空姐呈現爆乳的狀態，只要一彎腰低頭，那「凶狠的事業線」就整個露出來，讓她受不了氣的要求空姐把外套扣子扣上。羅伯森也說，她曾經在吉隆坡第二國際機場的商場裡面，看見亞航空姐蹲下時露出內褲，因此怒批亞航空姐制服只會損害馬來西亞的名聲。

羅伯森指出，她很喜歡馬來西亞，在最近這10年裡每年都會到馬國2次，但讓她很不解，為什麼亞航的空姐裙子都要穿得這麼短，歐美的空姐制服也都不會這樣穿。羅伯森也認為，「真的不懂為何馬國政府會允許航空公司讓空姐穿的如此暴露」。對於羅伯森的投訴，亞航則沒有多做評論。

有台灣網友則表示，「真是太可怕了，趕快來去坐兩趟亞航壓壓驚」、「這人家公司的制服妳也管太大....不想看妳可以換坐別家的啊」、「總是有人會忌妒自己所沒有的（攤手」、「男客的福利 妳也想剝奪？」、「有機會一定要搭一次」。