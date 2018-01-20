台商稱台灣生活品質不如中國 網友打臉被推爆

日前有一名自稱台商的網友在中國論壇上表示，台灣的人均GDP雖然高於中國，但是生活水準卻不如中國，引起網友廣泛討論。（歐新社資料照）

2018-01-20 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕日前有一名自稱台商的網友在中國論壇上表示，台灣的人均GDP雖然高於中國，但是生活水準卻不如中國，引起網友廣泛討論。有台灣網友反駁，表示自己走遍中國廣西，有些地方的居住品質至少差台灣30年。

一名自稱是台商的網友「桃園阿靚」，18日在中國網路討論區天涯社區PO文，表示2016年台灣人均2.2萬美元，中國只有8000美元，但因為台灣人口少、富豪多，人均GDP容易被拉高，缺少實質意義，不能直接反映生活水準。

「桃園阿靚」還說，很多台灣人的家都比較簡陋，和中國相比相差不少，而且台灣在交通和公共服務等生活品質都不如中國。

PTT網友「Esion」指出，那名「桃園阿靚」在天涯社區創了好幾個有「阿靚」帳號，像是「中壢阿靚」、「中華阿靚」和「台灣阿靚」，自稱在廣西南寧開餐飲店，有時又說在柳州開店，整天說這2個城市有多好。

「Esion」指出，他幾乎走遍整個廣西，許多地方都非常落後，有些地方沒有自來水，甚至有些村落連路燈都沒有，路都是破爛到不行的水泥路，誇張的是連高速公路都是這種情況。

他也提到，中國許多房屋的居住品質不佳，有些建商用最爛的材料充數，物業接手後也用最便宜的東西敷衍，導致他買到的房屋公設基本不到5年就不堪使用，停水停電是家常便飯，這都是當地政府放任所造成。

中國交通方面，「Esion」表示，馬路上充斥許多電瓶機車，常遇到整車疊超高貨品，而且因為不用駕照，就連國中生都能騎上路，比例和台灣機車差不多。

「Esion」最後總結說，「整體而言整個廣西的居住品質可能連20年前的台灣都沒有 ！鄉村至少差30年以上 ！或許其他省份的狀況不是如此，但你說他的話有可信度？我是不同意啦！」