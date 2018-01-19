老電影博物館隱身投縣郊區 時光倒流樂趣多

他的迷你電影院可以讓親友看老電影。（記者陳鳳麗攝）

2018-01-19 21:39

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮往中寮鄉的投17線道路上，有處另類遊樂秘境，那是電影放映達人張松如用自己山上的家，營造出來的懷舊電影博物館，駁崁畫成早年的電影看板，珍藏百餘部膠卷電影，和各年代的放映機和海報，並設迷你電影院專放映膠卷式的老電影，來到此彷彿跌進時光隧道，時間倒退了半世紀。

67歲的張松如是台灣目前少數的膠卷電影放映師，12歲到草屯鎮的大世界戲院當畫電影看板的學徒，2年後因放映師去當兵，他被派去接替，從此開始他的「放映人生」。

80年代之後，錄影機逐漸普及，電影院一家家倒閉，張松如開始買膠卷電影片及放映機，在廟會或露天收費放映。但是後來露天電影院也不用笨重的放映機，輕巧的DVD播放器加上薄薄的DVD，結束了膠卷電影和體型大的放映機。

對電影感情深厚的他，除捐出200多部電影給國家電影資料館，自己還留了100多部，他把自己位在草屯郊區的老家，營造懷舊電影博物館，駁崁化身一面面的傳統電影看板，都是他自己畫的，迷你電影院由2部放映機接替播放電影，技術純熟的他，換片時也不會斷片，觀眾看「梁山伯與祝英台」哭得過癮時，不會因斷片而中斷情緒。

張松如說，膠卷式電影片保存不易，保存多久算多久，畢竟這是電影的一頁歷史，也是自己的電影人生。

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